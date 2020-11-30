Самарчанку задержали за хранение мефедрона

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Полицейские в Самаре возле одного из домов на ул. Восстания заметили девушку, которая по внешним признакам находилась в состоянии наркотического опьянения.

Впоследствии при личном досмотре, в присутствии понятых, правоохранители обнаружили и изъяли в наружном кармане куртки, надетой на девушке, сверток с неизвестным веществом. Изъятое было направлено в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, изъятым являлось наркотическое средство мефедрон, общей массой около 3 грамм.

Следователям подозреваемая пояснила, что нашла наркотик на территории Куйбышевского района и хранила его для личного употребления, без цели сбыта. По данным полиции, подозреваемая – жительница областного центра 1998 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.