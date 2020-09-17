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Самарчанка осуждена за убийство супруга из ревности

17 сентября 2020 09:56
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Самарчанка осуждена за убийство супруга из ревности.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокурором Куйбышевского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в убийстве своего мужа. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судебным следствием установлено, что 06.05.2020 в ходе распития спиртного между мужем и женой возникла ссора на почве ревности, вызванной супружеской изменой супруга. В ходе конфликта обвиняемая нанесла мужу удар ножом в шею, причинив телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.

При назначении наказания суд учел противоправное и аморальное поведение потерпевшего, а также поведение подсудимой после совершения преступления, которая сразу вызвала скорую и пыталась оказать супругу помощь самостоятельно до приезда врачей, мать потерпевшего просила строго не наказывать подсудимую, сообщает облпрокуратура.

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