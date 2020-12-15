Шиномонтажник в Самаре продал краденую машину

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В течение суток самарские полицейские задержали подозреваемого.

В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя областного центра.

За помощью обратился 45-летний житель Самары. Из слов мужчины следовало, что он не обнаружил свой автомобиль ГАЗ 330210, который припарковал около дома, расположенного на улице Ивана Булкина. Заявитель рассказал о том, что машина была не на ходу, стояла долгое время на одном месте, и он периодически проверял ее.

Полицейские выяснили, что незадолго до пропажи к автомобилю подходили мужчины и о чем-то разговаривали. После разговора они отбуксировали автомобиль в неизвестном направлении. Полицейские в течение суток после поступления заявления установили личности и местонахождение мужчин. Согласно показаниям одного из них – самарца 1997 года рождения, в тот период он работал в шиномонтаже. Рядом с помещением на протяжении нескольких лет стоял автомобиль, как ему казалось, бесхозный. Молодой человек решил продать транспортное средство, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В тот же день он в социальной сети опубликовал объявление о продаже ГАЗ 330210. На предложение откликнулся покупатель. На его вопрос о наличии на продаваемый автомобиль документов, продавец заявил об их пропаже. Такой ответ удовлетворил потенциального владельца автотранспорта, он передал деньги в сумме 10 000 рублей и отбуксировал свою покупку на дачный участок.

О том, что купленный днем ранее автомобиль принадлежал другому лицу, покупатель узнал от сотрудников полиции. В тот же день транспортное средство изъяли.

23-летнему работнику шиномонтажа предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Свою вину он признал. Денежные средства, вырученные от продажи автомобиля он вернул. По данным полиции, молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, сообщает облМВД.