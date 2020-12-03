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Рыбное дело: в Самарской области направлено в суд уголовное дело о взяточничестве и служебном подлоге

3 декабря 2020 11:54
106
Рыбное дело: в Самарской области направлено в суд уголовное дело о взяточничестве и служебном подлоге

Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте в июле текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен 46-летний работник организации по борьбе с болезнями животных, который вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидетельства, дающие право на транспортировку рыбы и подтверждающие её безопасность. 

Установлено, что злоумышленник оформил документы на 2600 кг рыбы без соблюдения соответствующих процедур по ветеринарному контролю. За каждое оформленное таким образом свидетельство он получал денежные средства в сумме от 1000 до 1500 рублей. Всего полицейские установили 16 аналогичных эпизодов, совершенных в период с января 2019 года по июль 2020 года.

Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по фактам оформления подложных официальных документов были возбуждены 16 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации («Служебный подлог»).

Кроме того, отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении работника организации по борьбе с болезнями животных и в отношении взяткодателя были возбуждены еще 32 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мелкое взяточничество»). 

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данных статей, – лишение свободы сроком до двух лет. 

Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ многоэпизодное уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Приволжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу. 

 

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