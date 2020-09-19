Рыбинский маньяк после убийства школьниц пытался сдаться, но не смог попасть в отдел полиции

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Подозреваемый вышел из квартиры, где лежали убитые им дети, и направился прямиком к правоохранителям.

Житель Рыбинска, признавшийся в жестокой расправе над двумя девочками 8 и 14 лет, после преступления пытался сдаться полиции. Судя по кадрам с уличных камер видеонаблюдения "Ател", преступник рано утром 15 сентября пришёл к пункту полиции и простоял у запертой двери 40 минут.

— 15 сентября в 5 часов 56 минут он вышел из подъезда. И сразу же направился к опорному пункту полиции. Наверное, приходил сдаться. Но опорный пункт неделю назад перенесли, — сообщили в компании "Ател" порталу "76.ru".

Как пояснили в компании, простояв у полицейского пункта, Молчанов пошёл на поле, где и был обнаружен сегодня.

В итоге благодаря записям с камер и удалось восстановить маршрут рыбинского маньяка. В поле он прятался следующие несколько дней, там его и поймали оперативники. Сопротивления он при задержании не оказывал, пишет Лайф.