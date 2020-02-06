Пьяный самарец угнал автомобиль у пенсионера
6 февраля 2020 09:25
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В дежурную часть полиции в Промышленном районе областного центра поступила информация от находящегося на выходном инспектора ДПС Равиля Сафина, о том, что во двор дома 45 по ул. Запорожская приехал автомобиль, у водителя которого имеются явные признаки опьянения. Лейтенант полиции сообщил, что принял меры к задержанию возможного нарушителя. В это время во двор заехал и поспешил на помощь коллеге старший лейтенант полиции Виталий Лазарев, который патрульным автомобилем перекрыл выезд со двора. Он пояснил Равилю, как оказался «в нужное время в нужном месте» - несколько минут назад дежурный передал ориентировку на розыск похищенного от дома 64 по ул. Фадеева автомобиля иностранного производства белого цвета.
Госавтоинспекторы отстранили задержанного от управления автомобилем, предложили пройти освидетельствование. При прохождении медицинской процедуры подтвердилось, что задержанный находится в состоянии опьянения, после чего в отношении безработного мужчины 1980 года рождения, ранее судимого за кражу, составлен административный материал, предусмотренный ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Сверив данные автомобиля, на котором передвигался нарушитель, сотрудники полиции установили, что он и был похищен у пенсионера в Промышленном районе незадолго до этого.
Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращен владельцу. Как пояснил потерпевший 1960 года рождения, в момент хищения автомашина была заведена, ключи были в замке зажигания, а он сам чистил парковочное место. Догнать угонщика пенсионер не пытался в силу физического состояния.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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