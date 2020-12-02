Померанского шпица в Самаре вовлекли в мошенничество.

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Аферистка обманывала граждан под предлогом продажи собаки.

По предварительным данным, злоумышленница размещала на различных торговых площадках Интернета объявления о продаже померанского шпица по заниженной цене. Желающим приобрести домашнего питомца женщина обещала организовать его доставку за свой счет при условии внесения предоплаты. Чтобы сделка выглядела правдоподобно, она звонила покупателям по видеосвязи и демонстрировала собаку. После получения денег аферистка прекращала общение с заказчиками.

Следственным управлением УМВД России по городу Самаре по заявлениям местных жителей возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По имеющейся информации, с мая по октябрь этого года аналогичные обращения поступали в органы внутренних дел и других регионов России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступлений, 23-летняя жительница города Самары, была задержана, соощает облМВД.

Фото: Дильдина Светлана