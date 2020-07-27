Под Волгоградом офицера Росгвардии ранили ножом из-за замечания о громкой музыке

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"В ходе противоправных действий неизвестных лиц в отношении семьи офицера Росгвардии военнослужащий получил ножевое ранение в область брюшной полости. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что дело возбудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по региону, потерпевшего госпитализировали с территории пляжа, расположенного в Среднеахтубинском районе. "В тот вечер компания, где находился подозреваемый, громко слушала музыку на берегу реки. Сотрудник Росгвардии, который находился на отдыхе с семьей, сделал молодым людям замечание, однако те не отреагировали, и между ними произошел конфликт. В результате один из отдыхавших ударил его ножом и попытался скрыться, однако был задержан оперативниками", - сообщили в региональном управлении МВД.Подозреваемым оказался 26-летний безработный житель Волгограда, он дал признательные показания. Состояние росгвардейца медики оценивают как удовлетворительное.