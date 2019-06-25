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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве чемпиона по дзюдо в Тольятти

25 июня 2019 19:54
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Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными.
В Тольятти убили 27-летнего дзюдоиста Евгения Кушнира. О гибели молодого человека сообщила федерация дзюдо города в посте в социальной сети "ВКонтакте", передает life.ru.

— Трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким, — сказано в посте.

Как уточнили в СУ СК РФ по Самарской области, тело молодого человека с колото-резаными ранениями спины и головы было найдено в беседке во внутреннем дворе кафе "Левша".

Как передает ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в совершении противоправного деяния разыскивается:

Гахирманов Эльшан Эльман Оглы 1988 года рождения , гражданин одной из соседних республик, не судим, не работает, может находиться в Автозаводском районе города.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 31 год, похож на кавказца, рост 175-180 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины.

Особые приметы: возможны телесные повреждения.

Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава полиции Самарского гарнизона и соседних регионов, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи порядка продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-8482-934862, 8 -8482-934987. Конфиденциальность гарантируется.



Фото  ГУ МВД России по Самарской области
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Комментарии



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