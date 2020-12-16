Новокуйбышевские полицейские задержали подозреваемого в организации наркопритона

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В Новокуйбышевске задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических веществ.

В ноябре текущего года сотрудники полиции установили, что мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру знакомым для потребления наркотических средств и психотропных веществ. В беседе со стражами порядка соседи подозреваемого сообщили, что в квартире постоянно собираются лица, ведущие асоциальный образ жизни.

В присутствии понятых был проведен осмотр квартиры. В результате изъяли приспособления, необходимые для изготовления наркотиков кустарным способом и их употребления: стеклянные колбы, пластмассовые трубочки, шприцы с налетом. Изъятое направили на исследование, которое установило, что в представленных объектах имеются следовые остатки наркотических средств.

В квартире мужчина проживает один, состоит на учете в наркологическом диспансере, нигде не работает. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, кражу, вымогательство и грабеж.

В настоящее время отделом дознания Новокуйбышевской полиции в отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Ведется расследование.