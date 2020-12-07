Наркокурьера с 7 кг героина задержали в Москве

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Полицейские задержали в Москве наркокурьера, у которого при себе было более 100 граммов героина, передает ТАСС. Дома у него обнаружили еще более 6,5 кг наркотика, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Гражданин одного из государств ближнего зарубежья задержан на территории Новой Москвы во время попытки сбыта наркотиков. При личном досмотре полицейские изъяли у него два свертка с героином массой более 100 граммов. Во время обыска, проведенного по месту проживания задержанного, на кухне в тайнике обнаружены более 6,5 кг героина, а также весы и упаковочный материал", - сказала Волк.

По информации полиции, мужчина продавал героин мелкими партиями через тайники-закладки в Московском регионе. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, фигурант заключен под стражу.

Фото: pixabay