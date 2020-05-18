На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу по прохожим с балкона дома
18 мая 2020 21:37
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"Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. Неизвестный стреляет с балкона жилого дома из оружия, конструктивно схожего с автоматом Калашникова. На место прибыли полиция и СОБР", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что "информация о стрельбе на улице Малышева проверяется".
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