На Урале задержана банда, разбиравшая стены ради ограбления банкоматов

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Согласно версии следствия, три человека состояли в банде. Они знали, как можно отключать охранные сигнализации, а также создавать радиопомехи для каналов связи банкоматов.Для "грязных" работ (вроде пролома полов, дверей и стен зданий) злоумышленники пользовались отвёртками, монтировками, металлическими трубами, домкратами, а также газосварочным оборудованием.Налётчики обвиняются по статье 158 УК РФ "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах" и "Покушение на кражу", рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.Отметим, что банда работала с 6 декабря 2017 года. Тогда они проникли в подвал здания и проломили потолок магазина, отключили сигнализацию, затем разрезали банкомат и украли около 7,3 миллиона рублей.В январе 2018 года они разобрали кирпичную стену здания, чтобы подобраться к банкомату и украсть около 760 тысяч рублей. За попыткой аналогичного преступления в декабре 2018 года грабителей поймали полицейские.