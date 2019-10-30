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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

На Урале задержана банда, разбиравшая стены ради ограбления банкоматов

30 октября 2019 17:30
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Они знали, как можно отключать охранные сигнализации, а также создавать радиопомехи для каналов связи банкоматов.
В Нижнем Тагиле в суд передано дело банды, которая разбирала кирпичные стены домов, чтобы добраться до банкоматов. Всего за два года преступной деятельности воры похитили около восьми миллионов рублей, передает life.ru. Об этом сообщает URA.RU.

Согласно версии следствия, три человека состояли в банде. Они знали, как можно отключать охранные сигнализации, а также создавать радиопомехи для каналов связи банкоматов.

Для "грязных" работ (вроде пролома полов, дверей и стен зданий) злоумышленники пользовались отвёртками, монтировками, металлическими трубами, домкратами, а также газосварочным оборудованием.

Налётчики обвиняются по статье 158 УК РФ "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах" и "Покушение на кражу", рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Отметим, что банда работала с 6 декабря 2017 года. Тогда они проникли в подвал здания и проломили потолок магазина, отключили сигнализацию, затем разрезали банкомат и украли около 7,3 миллиона рублей.

В январе 2018 года они разобрали кирпичную стену здания, чтобы подобраться к банкомату и украсть около 760 тысяч рублей. За попыткой аналогичного преступления в декабре 2018 года грабителей поймали полицейские. 
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