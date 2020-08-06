На Мехзаводе в Самаре незаконно спилили дуб стоимостью 730 тыс. рублей

По делу проводятся следственные действия.
Прокуратура Красноглинского района г. Самары выявлен факт спила дерева вдоль Красноглинского шоссе п.Мехзавод.
К проведению проверки прокурор привлек специалиста департамента городского хозяйства и экологии для дачи заключения и расчета ущерба.
Согласно предоставленному заключению спилено сырорастущее дерево – порода «Дуб», 60 см диаметр, объемом 4,09., ущерб составил более 730 тыс. руб.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По делу проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого, сообщает облпрокуратура.
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