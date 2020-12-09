Молодой самарец прятал наркотик в черносливе

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Около одного из торговых центров на Южном шоссе областного центра сотрудники ДПС за нарушение правил дорожного движения остановили молодого человека. Когда полицейские проверяли данные нарушителя, то у него не оказалось при себе документов. Тогда было принято решение о том, чтобы доставить данного гражданина в отдел полиции №7 Управления МВД России по г. Самаре для установления его личности, а также для составления административного постановления, предусмотренного статьей 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

Сотрудники полиции заметили, что молодой человек явно нервничает, поэтому было принято решение его досмотреть. В присутствии понятых у мужчины были обнаружены и изъяты небольшие круглые свёрки с неизвестным веществом и чернослив, в котором были спрятаны таблетки зеленого цвета.

Как установили специалисты ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое - наркотическое вещество марихуана, весом 18,46гр., что относится к значительному размеру, и более 31 гр. таблеток мдма (d, l-3,4-метилендиокси-n-альфа-деметил-фенил-этиламина) (экстази), что относится к крупному размеру. Таблетки были замаскированы в сухофрукты, а именно – спрятаны в черносливе. Задержанный не стал отрицать своей вины и рассказал, как прятал и переносил запрещенные вещества. Злоумышленник получал закладку с большим весом, расфасовывал на более мелкие партии и в дальнейшем распространял по территории Куйбышевского района. Делал фотографии и направлял координаты указанных вещей в Интернет-магазин.

В ходе неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были проведены осмотры мест, где, по словам злоумышленника, он делал свои закладки. Таким образом были обнаружены еще 10 тайников с наркотическими веществами, которые организовывались для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного – жителя г. Самары 1995 г.р., ранее судимого за кражу, следственным отделом ОП №7 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.