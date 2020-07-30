Молодой самарец продал колонку, которую ему сдали в аренду

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Из материалов уголовного дела следует: на одной из торговых площадок в сети Интернет обвиняемый увидел объявление о сдаче в аренду музыкальной колонки. Он решил позвонить по абонентскому номеру, который был указан на странице. Трубку взял молодой человек, с которым он договорился о встрече возле дома 107 по ул. Аврора. В вечернее время они встретились. Музыкальная колонка была в хорошем состоянии, и злоумышленник решил ее похитить с целью дальнейшей продажи. Молодой человек заплатил за одни сутки аренды 1200 рублей. На следующий день он продал данную колонку на одном из рынков областного центра ранее не знакомому парню. Денежные средства потратил на личные нужды.Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что сфотографировал паспорт парня, который взял в аренду и не вернул его имущество. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали на одной из улиц Самары и доставили в ближайший отдел полиции для разбирательства.Следствием установлено, что мошенническими действиями обвиняемого потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб, который в процессе предварительного следствия был частично возмещен.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Самары, сообщает облМВД.