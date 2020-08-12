Молодой самарец потерял банковскую карту и лишился денег

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Житель Самары 1996 года рождения обнаружил пропажу денежных средств с утерянной банковской карты. Ему стали поступать смс-сообщения о производимых с помощью его карты покупках. По словам молодого человека, на момент блокировки на счету вместо 3500 рублей осталось около 130 рублей. Сотрудники полиции, изучив историю банковских операций, выяснили: в обозначенный день были совершены покупки в 8 магазинах Кировского района. Платежи проводились путем бесконтактной оплаты. Из материалов уголовного дела следует, что новый «владелец» утерянной карты решил приобрести продукты питания. Сотрудники полиции запросили в банке адреса торговых точек, изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили очевидцев. Дальнейшие оперативные мероприятия позволили задержать предполагаемого похитителя денежных средств.Предполагаемым злоумышленником оказался ранее не судимый житель Самары 1976 года рождения, работающий на одном из рынков Кировского района. Свою вину мужчина признал в полном объеме и обязался возместить потерпевшему причиненный ущерб. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что банковскую карту он нашел на земле, будучи на рабочем месте. Вместо того, чтобы сообщить о находке администрации рынка или сдать электронный носитель в отделение банка, решил оплатить свои покупки. После использования банковскую карту мужчина выкинул. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.