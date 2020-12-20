Многодетные родители убили своего гостя и увезли труп из дома на санках

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Многодетных родителей арестовали в саратовском городе Вольск по обвинению в убийстве 32-летнего местного жителя, который пришел к ним в гости.

Как пишет "Вольск.РУ", родители четверых детей, пока те спали, устроили застолье со своим знакомым. Однако вскоре между хозяевами и гостем вспыхнула ссора. Отец семейства нанес обидчику удар ножом, а женщина ударила молотком по голове.

После расправы труп положили на санки и вывезли из дома. Соучастники планировали утопить тело в реке, но оно застряло во льду. Погибшего нашел случайный прохожий. На подозреваемых правоохранители вышли достаточно быстро.

Свою вину в содеянном задержанные признали полностью. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает anews.com.