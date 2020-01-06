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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Купюры номиналом 5 тысяч и 1 тысячу рублей чаще всего подделывают в России

6 января 2020 10:19
92
Купюры номиналом 5 тысяч и 1 тысячу рублей чаще всего подделывают в России
Фальшивые банкноты иностранных государств чаще встречаются номиналом 100 долларов и 500 евро.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

В целом, доля поддельной валюты невелика, – добавили в МВД. В министерстве также отметили, что купюры номиналом 200 и 2 тысячи рублей, которые были введены в обращение Банком России в 2017 году, представляют меньший интерес у преступников. Только за первое полугодие 2019 было выявлено свыше 40 тысяч фальшивок. Из них более 39,5 тысяч поддельных купюр в рублях и около 2 тысяч в иностранной валюте.

Фото: pixabay.con
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