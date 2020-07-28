Кража денег сотрудницей магазина в Самарской области попала на видео

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В одном из магазинов крупной торговой сети, расположенном в селе Красноармейское Самарской области сотрудники службы безопасности во время просмотра записей с камер видеонаблюдения обнаружили, что сотрудница присвоила денежные средства. О данном факте они сообщили в полицию.Полицейские изъяли и просмотрели записи камер, а также опросили сотрудницу, которая была зафиксирована на них. По словам женщины, перед открытием кассы она производила подсчет денежных средств, и в ходе пересчета решила присвоить часть из них в размере 3000 рублей.Деньги злоумышленница отсчитывала под столом, чтобы скрыть свои действия от камер видеонаблюдения. Перед закрытием магазина администратором данная сумма была выявлена как недостача, но она решила, что произошла ошибка в кассе при выдаче сдачи, поэтому недостающую сумму внесла за свой счет.По данным полицейских, это был не первый случай, когда сотрудница торговой точки присваивала деньги из кассы. Накануне уже отработанным движением, кассирша присвоила 5000 рублей. В ходе опроса подозреваемая признала свою вину полностью.Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.