Контрабандисты пытались вывезти из России более 60 мешков с бивнями мамонта

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По предварительной информации, палеонтологические материалы добыты в Якутии. При этом два бивня и три их фрагмента представляют особую культурную ценность — их примерная стоимость составляет больше 650 тысяч рублей.— Разрешительные документы Министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Минкультуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурным ценностям у водителя отсутствовали, — рассказала Ирина Волк.Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу. Также возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Организаторы преступления ещё устанавливаются.