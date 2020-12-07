Кассовый чек навел на след топливных воров в Самарской области

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В ОМВД России по Кошкинскому району зарегистрированы заявления от руководителей сельхозпредприятий о кражах дизельного топлива. На протяжении двух месяцев стражи порядка задокументировали пять эпизодов хищений с различных сельхозпредприятий Кошкинского района.

Как следует из материалов уголовного дела, все кражи совершались в ночное время. Предполагаемые злоумышленники путем свободного доступа проникали на территории сельхозпредприятий, где совершали хищение дизельного топлива.

Полицейские предположили, что к кражам причастны одни и те же люди. Выйти на след похитителей удалось благодаря найденному кассовому чеку на месте совершения преступления. Старший следователь юстиции Следственного управления ОМВД России по Кошкинскому району Александр Строкин, осматривая место совершения последнего преступления, обнаружил кассовый чек, оплаченный банковской картой. Сотрудники органов внутренних установили личность владельца карты. Им оказался 31- летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, житель Волгоградской области, который приехал на территорию региона на заработки. Задержанный признался, что вместе со своим приятелем – 21-летним жителем Кошкинского района совершал хищения. Полицейские установили местонахождение второго подозреваемого и задержали его.

По версии следствия, злоумышленники прибывали на объекты сельхозпредприятий на личном автомобиле, убедившись в том, что поблизости никого нет и за их действиями никто не наблюдает, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, сливали со стоящей на стоянке техники дизельное топливо. Краденое имущество они сбывали, а вырученные денежные средства - порядка 60 000 рублей тратили на личные нужды.

Теперь виновным грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает облМВД.