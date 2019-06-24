Гендиректора Chanel обокрали на 2 млн рублей через Apple Pay прямо в центре Москвы
24 июня 2019 18:58
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Грабитель снял со счета жертвы почти 2 млн рублей через Apple Pay.
Неизвестный похитил у Шенена телефон марки Apple неподалеку от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Затем через приложение Apple Pay злоумышленик списал с банковских карт гендиректора Chanel деньги. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.
Единственный способ, как это смог провернуть воришка — Шенен для оплаты покупок использовал код-пароль. Тем самым, похититель подглядел его и использовал для списания.
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