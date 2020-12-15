Энергетики «Самарских распределительных сетей» предупреждают о новом виде мошенничества

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В Самарской области появился новый вид мошенничества: от имени ПАО «Россети» представителям малого и среднего бизнеса приходят предложения об участии в закупках.

К настоящей закупочной процедуре эти документы не имеют никакого отношения. Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» обращают внимание бизнесменов: будьте бдительны, тщательно проверяйте документы, вызывающие сомнения в их подлинности и, в случае подозрительных предложений обращайтесь в правоохранительные органы.

В одну из фирм г. Самара поступило предложение об участии в закупочной процедуре ПАО «Россети». К письму прикладывалось несколько документов с печатью и подписью. Однако предмет закупок никак не был связан с деятельностью энергосетевой компании. Бизнесмены вовремя проявили бдительность, и афера мошенников не удалась.

Как правило, после получения информации от участника, от имени компании приходит предложение о покупке «реестра поставщиков» (документы могут называться по-разному). В этот момент получатели должны быть предельно внимательны, перепроверить все документы и не дать себя втянуть в авантюру, так как после списания денег мошенники гарантированно исчезают.

«Самарские распределительные сети» обращают внимание: большая часть закупок проводится на электронных площадках, имеет номера лотов и дублируется на официальных сайтах компании и единой информационной системы в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru. Запрос не может быть прислан не с корпоративной почты компании. Кроме того, при официальной закупочной процедуре не требуется покупка каких-либо документов.

Если у вас появились сомнения в легитимности закупочной процедуры, следует обратиться по телефону «горячей линии»: 8 (800) 220-0-220. Сюда же можно сообщить о сомнительном предложении о закупке.