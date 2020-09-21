Ехал на велосипеде розового цвета – в Тольятти сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже

135

Подозреваемого в краже задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти.

Около двух часов ночи на Автозаводском шоссе стражи правопорядка заметили мужчину, который ехал на велосипеде розового цвета. Аналогичный велосипед, принадлежащий местной жительнице 1991 года рождения, был украден за несколько дней до этого с расположенной поблизости остановки общественного транспорта.

Сотрудники Росгвардии остановили велосипедиста. На вопрос о том, кому принадлежит велосипед, мужчина внятно ответить не смог, путался в объяснениях. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного 1986 года рождения своим коллегам из полиции.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенный велосипед вернули законной владелице, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.