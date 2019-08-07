Член тверской банды "Волки" признался в причастности к убийству Круга
7 августа 2019 17:19
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Согласно показаниям Агеева, он вместе с сообщником проник в дом. Оба они были вооружены огнестрельным оружием. Но стрелял в артиста якобы только Дмитрий Веселов, который впоследствии также был убит Осиповым.
Отмечается, что Агеев также рассказал, где было спрятано тело убитого Веселова.
Михаила Круга обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года. Согласно информации полиции, в его дом ворвались двое с огнестрельным оружием и в масках. В ходе нападения певец получил ранение в грудь.
Фото: соцсети
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