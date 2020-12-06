Адвоката из Москвы подозревают в совращении своей маленькой дочки в Самарской области

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По факту преступления возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

4 декабря правоохранители Сызрани возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ на 35-летнего адвоката из Москвы. Его подозревают в действиях сексуального характера в отношении своей 6-летней дочери.

- Это произошло в Шигонском районе. Мужчина демонстрировал девочке свой половой орган. Предположительно, преступление было совершено в период с 30 декабря 2019 года по 10 ноября 2020-го, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Мера пресечения злоумышленнику еще не избиралась. Сейчас расследование продолжается. Не исключено, что в ходе разбирательств будут выявлены новые эпизоды преступной деятельности.