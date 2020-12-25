19-летний тольяттинец положил алкогольную продукцию в рюкзак и выбежал из магазина, оттолкнув кассира

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В дежурную часть отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти обратилась женщина – товаровед одного из магазинов. Она сообщила полицейским, что неизвестный похитил из торгового зала пять бутылок игристого вина.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили и опросили очевидцев происшествия, изучили материалы с камер видеонаблюдения, установленных в торговом помещении. Правоохранители выяснили, что предполагаемый злоумышленник зашел в магазин, какое-то время ходил по торговому залу, затем положил в рюкзак алкоголь. Спустя несколько минут он подошел к зоне кассового обслуживания, где его попытался остановить сотрудник магазина. Молодой человек оттолкнул его и скрылся.

В ходе оперативно-разыскной работы сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за совершение кражи 19-летний житель Тольятти.

Благодаря комплексу проведенных мероприятий, подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Он находился по месту жительства. Из квартиры изъяли часть похищенного алкоголя. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело о грабеж. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.