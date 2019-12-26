Житель Ульяновской области планировал сбыть в Самарском регионе около 3 кг наркотиков
26 декабря 2019 09:40
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22 декабря в Самаре возле дома 121 А по ул. Дыбенко за совершение административного правонарушения был задержан житель Ульяновской области. У него обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно проведенному исследованию в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области установлено, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство - мефедрон, общей массой около 500 гр., что соответствует особо крупному размеру. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник намеревался незаконно сбыть запрещенное вещество на территории Самарской области.
В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального ОВД в арендуемой подозреваемым квартире, расположенной в Тольятти, обнаружено и изъято приготовленное к сбыту аналогичное наркотическое вещество, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации, общей массой около 2,5 кг.
Официально безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение предметов, имеющих особую ценность, злоумышленник признал свою вину.
Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает облМВД.
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