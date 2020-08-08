Житель Самары по телефону выманил деньги у пенсионерки

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Окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Самарской области.Жертвой преступления стала жительница Московской области. Пенсионерка находилась дома, когда на сотовый телефон поступил звонок. Собеседник сообщил, что ее сын совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и нужны денежные средства в размере 40 тысяч рублей для "решения вопроса". Пожилая женщина, не подозревая, что ее обманывают, пообещала отдать все имеющиеся сбережения и продиктовала адрес своего проживания. Звонивший предупредил пенсионерку, что деньги заберет его знакомый. Спустя 30 минут к дому женщины подъехал «курьер», которому пожилая женщина и передала требуемую сумму. Лишь спустя время пенсионерка узнала, что с родственником всё в порядке, никаких происшествий не случалось. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции.Из показаний подозреваемого следует, что для реализации мошенничества злоумышленник привлек постороннего человека: «Позвонил в службу такси, расположенную на территории Московской области. В ходе телефонного разговора пояснил водителю, что необходимо поехать по адресу бабушки, забрать денежные средства и перевести на банковский счет. На вопросы таксиста рассказал, что живу далеко и не могу приехать сам». О том, что денежные средства добыты незаконным путем, злоумышленник сотруднику таксомоторной организации не сказал.Несмотря на предпринятые подозреваемым меры конспирации, сотрудники полиции установили на кого зарегистрирован номер телефона, с которого поступил звонок потерпевшей, кто пользовался данным абонентским номером, а также счет, куда перечислялись похищенные денежные средства. Фонограмма с образцом голоса злоумышленника, детализации абонентских номеров, выписки по счетам и другие доказательства следователи приобщили к материалам уголовного дела. Свою вину 34-летний житель Самары признал. В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд, сообщает облМВД.