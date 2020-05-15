Житель Самарской области мошенничал при получении выплат

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Весной прошлого года 34-летний местный житель обратился в Центр занятости населения для получения субсидии на приобретение теплицы, после чего ему была оказана единовременная финансовая помощь в размере 58800 рублей для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности.Спустя несколько месяцев мужчина по требованию предоставил в государственное учреждение копию кассового чека из хозяйственного магазина для отчета за выделенные средства. Данная копия вызвала подозрение у сотрудников учреждения, после чего они обратились в полицию.Стражи порядка провели опрос сотрудников, а также осуществили проверку документов, предоставленных подозреваемым. Копия кассового чека была изъята. Прибыв по месту жительства предполагаемого злоумышленника, полицейские провели дворовой осмотр и установили факт нецелевого использования мужчиной полученной финансовой помощи, после чего подозреваемый был доставлен в территориальный орган внутренних дел.Сотрудники полиции установили, что мужчина не работает и не имеет судимости. Во время опроса он признался в растрате полученных денег на личные нужды и подделке кассового чека из магазина.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.