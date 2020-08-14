Житель Самарской области купил 180 фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей каждая

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В Самаре окончено расследование уголовных дел, возбужденных по факту сбыта фальшивых денег.В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2019 года 33-летний, ранее не судимый уроженец Клявлинского района Куйбышевской области, находясь в Москве, приобрел 180 фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей каждая.Правоохранителями установлено, что для легализации части фальшивых купюр мужчина приобрел в Самаре два дорогостоящих гаджета, откликнувшись на размещенное в сети Интернет объявление. При этом продавец сотовых телефонов не подозревал, что денежные средства фальшивые. Уже находясь у себя дома, при визуальном осмотре денежных средств, переданных ему, заподозрил некоторое визуальное несоответствие оригиналам, о чем незамедлительно сообщил в полицию.Для осуществления своего противоправного плана злоумышленник, находясь на одном из закрытых рынков Москвы в торговом павильоне по продаже сотовых телефонов и сопутствующих товаров, реализовал купленные сотовые телефоны, получив от продавца 160 тысяч рублей. По возвращении в Самару мужчина был задержан сотрудниками ФСБ России. При обыске в квартире подозреваемого изъято 138 поддельных денежных банкнот.В настоящее время обвиняемый находится под стражей, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщает облМВД.