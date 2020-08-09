Житель Похвистнево украл строительные инструменты на сумму более 95 000 рублей

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Из материалов уголовного дела следует, что у местного жителя 1962 года рождения похищены строительные материалы из принадлежащему ему ангара, расположенного в селе Исаково Похвистневского района. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму более 30 000 рублей.В ходе осмотра места происшествия сотрудниками экспертно-криминалистической группы МО МВД России «Похвистневский» было установлено, что кража произошла путём выставления стекла из оконной рамы. Также были изъяты навесной замок, окурки и другие улики. Сотрудники уголовного розыска проверили ломбарды города, отработали на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. По данным полицейских, задержанный – ранее не судимый житель Похвистнево 1996 года рождения.В ходе опроса злоумышленник признал свою вину. Сотрудникам полиции подозреваемый пояснил, что похищенные строительные инструменты продал знакомым гражданам, а металлические изделия сдал в пункты приёма цветного металла. Месяц спустя, в этом же ангаре им была совершена аналогичная кража на сумму 65 000 рублей, в совершении которой он также признался. Часть похищенного подозреваемый вернул владельцу.Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.