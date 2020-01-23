В ходе конфликта житель Жигулевска лишился телефона

95

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску с заявлением обратился местный житель 1985 года рождения. Заявитель сообщил, что у него открыто похитили мобильный телефон. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на сумму 1200 рублей.В вечернее время потерпевший возвращался домой в компании своего знакомого и его приятеля. Когда знакомый отошел, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник повалил потерпевшего на землю и, увидев в кармане его куртки мобильный телефон, похитил его. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям лишь через несколько дней.Задержан безработный житель г. Сызрани, 1998 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году подозреваемый был осужден по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» условно и в настоящее время состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции.В ходе опроса злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что похищенное средство связи он продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. В настоящее время мобильный телефон возвращен законному владельцу. Грабителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com