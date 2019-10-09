В Жигулевске женщина ограбила пенсионера
9 октября 2019 10:35
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В полицию Жигулевска с просьбой о помощи обратился местный житель 1949 года рождения. Пенсионер сообщил, что у него в частном доме на ул. Кооперативной похитили денежные средства в размере 11 тысяч рублей.
Из материалов уголовного дела следует: во время разговора со знакомой пенсионер достал из кармана пенсию, которую получил в этот день, стал ее пересчитывать. В этот момент женщина выхватила из рук мужчины денежные средства и убежала. Самостоятельно вернуть свои денежные средства у потерпевшего не получилось, и он в тот же день обратился за помощью в полицию.
Женщину задержали по месту жительства в микрорайоне Г-1. По информации правоохранителей, злоумышленницей является безработная 1966 года рождения, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса женщина признала свою вину полностью. Часть похищенных денежных средств, не потраченная подозреваемой, изъята и будет возвращена законному владельцу.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.
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