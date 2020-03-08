В Жигулевске женщина обокрала знакомую у нее дома

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В полицию Жигулевска с заявлением обратилась местная жительница 1994 года рождения, которая сообщила, что у нее из квартиры похищены денежные средства в размере 16 000 рублей.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина рассказала, что незадолго до произошедшего к ней в гости приходила ее знакомая, и пока хозяйка жилплощади была в ванной, гостья осталась одна в комнате, где в шкафу хранились денежные средства. Позднее обнаружив пропажу денег, потерпевшая попыталась выйти на связь с подругой и самостоятельно вернуть похищенное, однако ее попытки не увенчались успехом, и она обратилась за помощью к правоохранителям.Сотрудники полиции установили личность подозреваемой, ориентировали личный состав на её розыск. Вскоре злоумышленница была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц города и доставлена в территориальный орган внутренних дел для установления подробностей произошедшего. При опросе женщина признала свою вину и пояснила, что похищенные денежные средства она потратила на личные нужды.По данным оперативников, подозреваемой является безработная местная жительница 1992 года рождения, которая была ранее осуждена за совершение имущественного преступления.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает облМВД.