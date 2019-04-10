В Жигулевске задержали нетрезвого водителя, управляющего автомобилем

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Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску около дома на улице Вокзальной, за нарушение Правил дорожного движения, остановили автомобиль «Лада». Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали исходящий от водителя резкий запах алкоголя и предложили пройти ему медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.При проверке личности водителя полицейские установили, что в феврале 2018 года мужчина привлекался к административной ответственности за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.По данным сотрудников полиции нарушитель – ранее не судимый житель города Жигулевска 1975 года рождения. Мужчина отстранен от управления автомобилем. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.