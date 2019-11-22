В Жигулевске задержали квартирного вора, похищавшего драгоценности
22 ноября 2019 10:20
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В период с августа по сентябрь текущего года, после нахождения местного жителя в гостях, из квартир потерпевших пропадали золотые украшения.
Так, в августе 2019 года было похищено золотое кольцо и мужской перстень. Причиненный материальный ущерб составил 24 000 рублей. В сентябре в квартире на улице Приволжской из шкатулки пропали золотые серьги, подвеска, браслет и четыре кольца, общей стоимостью более 30 000 рублей.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к совершению кражи может быть причастен безработный 2000 года рождения. Правоохранители установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном. По данным правоохранителей все похищенное имущество мужчина сдал в ломбарды, расположенные на территории города, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время подозреваемый возместил причиненный материальный ущерб потерпевшим в полном объеме.
За совершение краж молодому человеку может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.
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