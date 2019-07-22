В Жигулевске полицейские задержали парня, укравшего деньги с банковской карты

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В полицию Жигулевска обратился местный житель 1993 года рождения. Мужчина сообщил, что у него с банковской карты похищены 8 000 рублей.Накануне на улице у него был похищен сотовый телефон, который материальной ценности для потерпевшего не представляет. Когда же на следующий день мужчина пришел в банкомат проверить баланс своей карты, то обнаружил пропажу денежных средств. В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В ходе опроса задержанный пояснил, что нашел сотовый телефон на улице и, обнаружив в нем сим-карту, решил с помощью смс-сообщений перевести денежные средства на свой счет.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.