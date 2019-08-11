В Волжском районе подростки пытались обокрасть гараж
11 августа 2019 10:21
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В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратился 35-летний житель города Самары и сообщил, что неизвестные лица пытаются пробраться в его гараж. Строение располагается на территории села Воскресенка.
Представители правопорядка на месте происшествия задержали двух молодых людей 14 и 15 лет. Юноши проживают в Волжском районе и учатся в школе.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе опроса удалось установить личность третьего злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель. Вскоре он был задержан.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.
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