В Тольятти задержали подозреваемого в краже строительной техники

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В дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что из его подсобного помещения похитили строительную технику. Ущерб составил более 100 000 рублей.Дежурный незамедлительно отправил следственно-оперативную группу на место преступления. Полицейские опросили пострадавшего, который является руководителем организации, а также его подчиненных. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен молодой человек 1999 г.р., который за три дня до кражи устроился на работу в данную фирму.Подозреваемого задержали. В ходе опроса, мужчина признался в содеянном. Часть украденного имущества задержанный успел сбыть. Сейчас усилия полицейских направлены на розыск похищенного с последующим возвратом имущества законному владельцу.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.