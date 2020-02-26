В Тольятти задержали подозреваемого в краже строительной техники
26 февраля 2020 10:54
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В дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что из его подсобного помещения похитили строительную технику. Ущерб составил более 100 000 рублей.
Дежурный незамедлительно отправил следственно-оперативную группу на место преступления. Полицейские опросили пострадавшего, который является руководителем организации, а также его подчиненных. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен молодой человек 1999 г.р., который за три дня до кражи устроился на работу в данную фирму.
Подозреваемого задержали. В ходе опроса, мужчина признался в содеянном. Часть украденного имущества задержанный успел сбыть. Сейчас усилия полицейских направлены на розыск похищенного с последующим возвратом имущества законному владельцу.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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