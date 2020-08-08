В Тольятти задержали наркодилера

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Молодой человек реализовывал наркотические средства синтетического происхождения посредством закладок.





Оперативниками ОНК УМВД России по г. Тольятти стало известно, что 23-летний житель Тольятти причастен к незаконному обороту наркотиков. Молодой человек реализовывал наркотические средства синтетического происхождения посредством закладок.В июле текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в момент, когда тот отъезжал от места, расположенного на Поволжском шоссе, где совершил закладки. В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, полицейские обнаружили у задержанного фасованные пакеты с порошкообразным веществом. Изъятое направили на исследование ЭКО У МВД России по г. Тольятти. На основании результатов экспертизы установлено, что изъятым веществом является синтетический наркотик "амфетамин", общей массой 50 грамм.В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого на ул. Автостроителей, оперативники обнаружили 7 таблеток, общей массой более 2 грамм. Согласно заключению эксперта, изъятым является синтетический наркотик "экстази". В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что реализовывал запрещенные вещества с помощью закладок, указывая их расположение через сеть Интернет. Молодой человек 1997 года рождения ранее не судим и в момент задержания нигде не работал.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.