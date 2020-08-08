В Тольятти задержали наркодилера

Молодой человек реализовывал наркотические средства синтетического происхождения посредством закладок.
Оперативниками ОНК УМВД России по г. Тольятти стало известно, что 23-летний житель Тольятти причастен к незаконному обороту наркотиков. Молодой человек реализовывал наркотические средства синтетического происхождения посредством закладок.
В июле текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в момент, когда тот отъезжал от места, расположенного на Поволжском шоссе, где совершил закладки. В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, полицейские обнаружили у задержанного фасованные пакеты с порошкообразным веществом. Изъятое направили на исследование ЭКО У МВД России по г. Тольятти. На основании результатов экспертизы установлено, что изъятым веществом является синтетический наркотик "амфетамин", общей массой 50 грамм.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого на ул. Автостроителей, оперативники обнаружили 7 таблеток, общей массой более 2 грамм. Согласно заключению эксперта, изъятым является синтетический наркотик "экстази". В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что реализовывал запрещенные вещества с помощью закладок, указывая их расположение через сеть Интернет. Молодой человек 1997 года рождения ранее не судим и в момент задержания нигде не работал.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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