В Тольятти в подъезде у мужчины отобрали телефон

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В полицию Тольятти обратился за помощью местный житель 1987 г.р. Пострадавший рассказал полицейским, что стал жертвой грабителя. Неизвестный похитил у мужчины мобильный телефон. Преступление произошло на лестничной клетке многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Ленина.Полицейские провели осмотр места происшествия, установили и опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. Вскоре сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого - местного жителя 1981 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление.По данным полицейских, подозреваемый сдал похищенное средство связи в ломбард, а вырученные деньги потратил.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.