В Тольятти телефонный мошенник обманул 10 пенсионеров

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В апреле прошлого года в дежурную часть отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от женщины 1952 года рождения о том, что неизвестный злоумышленник обманным путем завладел ее денежными средствами в размере 7 тысяч рублей.Полицейские, прибывшие по указанному в сообщении адресу, опросили заявительницу. Женщина пояснила, что на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, рассказал, что ее сын попал в ДТП, а чтобы избежать «неприятностей», необходимо заплатить 70 тысяч рублей. Пенсионерка поверила словам незнакомца и предложила ему все имеющиеся на тот момент денежные средства - 7 тысяч рублей. «Сотрудник полиции» согласился. Следуя полученным инструкциям, женщина упаковала наличные в полиэтиленовый мешок и оставила их в мусорном баке, возле одного из торговых павильонов.Через некоторое время потерпевшая выяснила, что ее сын в ДТП не попадал и не задерживался полицейскими, а денежные средства исчезли. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию.В итоге правоохранители задержали жителя Комсомольского района 1985 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление и грабеж.В отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Сотрудники уголовного розыска установили возможную причастность задержанного к нескольким аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.Подобные происшествия в 2019 году произошли на территории Комсомольского и Автозаводского районов Тольятти. Жертвами мошенника стали также пожилые люди.Мошенник звонили по телефону пенсионерам поздно ночью или рано утром. Так, в апреле 2019 года звонок на домашний телефон раздался в четыре утра. 68-летней пенсионерке злоумышленник сообщил о том, что ее сын попал в аварию, и предложил помощь в разрешении дорожного конфликта. Цена вопроса – 6 тысяч рублей. Эту сумму необходимо было перевести на банковские счета, якобы для спасения сына. Жительница Автозаводского района внимательно выслушала «доброжелателя», но ничего предпринимать не стала. Как позже пенсионерка сообщила стражам порядка, о данном виде мошенничества она знала и не поддалась на обман. Очень осторожной оказалась и 58-летняя жительница Комсомольского района Тольятти. Ночной звонок не смог сбить с толку бдительную женщину, и 20 тысяч рублей, которые надеялся заполучить мошенник, остались в сохранности. Прервав разговор, пенсионерка сообщила об инциденте в полицию.В настоящее время по данным фактам сотрудниками СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.