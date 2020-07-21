В Тольятти сотрудница банка помогла предотвратить мошенничество
21 июля 2020 19:56
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Немедленно сообщив о странной сделке в дежурную часть отдела полиции №21 УМВД, Анна убедила пожилую женщину не совершать никаких финансовых операций. Полиция сработала оперативно и злоумышленница, ожидавшая пенсионерку возле банка, была задержана. Полиция поблагодарила Анну за помощь.
Как рассуждает телеграм-канал Злой самаритянин, сотрудница банка могла просто, думая о своем, нажать несколько кнопок и оставить пенсионерку без денег. Но Анна хотела помочь и ее помощь оказалась бесценна. Как хорошо, что рядом с нами работают такие профессионалы. Желаю, чтобы вам встречались именно они. Глядишь, все и наладится…
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