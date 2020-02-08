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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин

8 февраля 2020 10:04
173
В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин Он взломал входную дверь.
Он взломал входную дверь.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти. Проезжая около половины четвертого утра по Приморскому бульвару, стражи правопорядка увидели возле одного из супермаркетов автомобиль с символикой частной охранной организации. Как раз в этот момент неизвестный мужчина пытался скрыться от работников ЧОО. Предположив, что он мог совершить какое-либо противоправное деяние, патрульные задержали беглеца.

Выяснилось, что тольяттинец 1977 года рождения взломал входную дверь, проник в магазин и похитил из него товар. Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По его итогам сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело о краже.
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