В Тольятти семейная пара воровала колеса

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В полицию Тольятти за помощью обратился мужчина, у которого с машины, припаркованной на ночь у дома № 9, расположенного по улице Гидротехническая, были похищены 4 колеса в комплекте. Причиненный ущерб заявитель оценил в 20 000 рублей.В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты два следа обуви и записи с камер наружного видеонаблюдения, установлены и опрошены очевидцы случившегося. С их слов оперуполномоченные установили, что подозреваемые в краже передвигались на автомобиле иностранного производства с цветографической схемой легкового такси на кузове.Полицейские установили личность водителя, который в ночь совершения кражи арендовал автомобиль для оказания услуг по перевозке пассажиров. Во время оперативного мероприятия «наблюдение», полицейские задержали мужчину и его пассажирку на трассе М-5 «Урал» при подъезде к Тольятти.По данным оперуполномоченных полиции, ранее не судимые мужчина 1995 года рождения и его супруга 1998 года рождения зарегистрированы на территории городского округа Сызрань, а кражи совершали в Тольятти и Самаре, где временно проживали. Во время обысковых мероприятий в областной столице в арендованном злоумышленниками гараже, стражи порядка обнаружили и изъяли колеса с шести автомобилей. Злоумышленники планировали сбыть их, а деньги потратить на собственные нужды, сообщает облМВД.Фото pixabay.com