В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в нарушении авторских прав

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Правоохранители Тольятти в результате проведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка» задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения. Подозреваемым в нарушении авторских прав оказался безработный ранее не судимый житель Тольятти 1993 года рождения.По данным оперативников, находясь возле одного из офисных зданий в Комсомольском районе Тольятти, мужчина реализовал контрафактное программное обеспечение – систему трехмерного проектирования. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю – одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей.По материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории губернии.