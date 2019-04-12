В Тольятти покупатель расплатился за товар поддельной двухтысячной
12 апреля 2019 09:28
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В полицию обратился администратор одной из торговых точек, расположенных в Автозаводском районе г. Тольятти, с сообщением, что один из покупателей расплатился за товар купюрой номиналом 2 000 рублей с признаками подделки.
По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. До прибытия полицейских скрыться с места происшествия предполагаемому злоумышленнику не позволил администратор торговой точкой. Сотрудники полиции установили личность задержанного. Им оказался 20-летний безработный местный житель ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.
В ходе досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли у него еще 3 купюры номиналом по 2 тысячи рублей. Изъятые сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г.Тольятти банкноты были направлены на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справки эксперта денежные средства изготовлены самодельным способом.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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