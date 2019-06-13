В Тольятти подростка задержали за закладку наркотика

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Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно в лесопарковой зоне Комсомольского района Тольятти. Заметив приближающихся сотрудников, парень попытался скрыться. При этом он выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. Стражи правопорядка задержали подростка и передали сотрудникам полиции.Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 23 Управления МВД России по г. Тольятти предположили, что незадолго до задержания местный житель 2002 года рождения в лесопарковой зоне города сделал, так называемую, «закладку».В присутствии понятых и законного представителя учащийся класса с углубленным изучением математики одного из образовательных учреждений города добровольно выдал два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом бело-розового цвета. В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области специалисты установили, что вещество является наркотическим, в значительном размере - общей массой 1,058 грамма. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.